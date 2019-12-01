Choque de grupos armados en Tingambato, Michoacán, deja un muerto, armas y vehículos asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:13:51

Tingambato, Mich., a 23 de agosto de 2025.– La violencia volvió a sacudir la región de la Meseta Purépecha luego de un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado, que dejó como saldo un hombre muerto, dos camionetas aseguradas, armamento y un artefacto explosivo neutralizado por las autoridades.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la balacera ocurrió la mañana de este sábado en una brecha cercana a la zona conocida como Las Vísperas, donde se reportó la presencia de un vehículo baleado y un cuerpo sin vida en su interior.

Al arribar al sitio, peritos especializados en criminalística localizaron una camioneta Nissan Frontier, color rojo y con placas de California, que se encontraba volcada y con múltiples impactos de arma de fuego. Dentro del vehículo estaba el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años, quien vestía una camiseta tipo militar, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

A unos 70 metros de distancia fue hallada otra camioneta, una Chevrolet Silverado café, también dañada por disparos. En el perímetro se aseguraron casquillos percutidos de distintos calibres, evidencia del intercambio de fuego que se habría prolongado varios minutos.

Además, en la escena se localizó un artefacto explosivo improvisado, el cual fue detonado de manera controlada por un equipo especializado en manejo de explosivos para evitar mayores riesgos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense en espera de ser identificado por sus familiares, mientras que las camionetas, armas y demás indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la identidad del fallecido ni a qué grupo delictivo pertenecía.