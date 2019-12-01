CDMX: Caos y balacera en Plaza San Jerónimo durante robo a joyería; un detenido ligado a tres asaltos similares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 23:03:27

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.- La tarde de este martes, el pánico se apoderó de los visitantes de Plaza San Jerónimo, en la zona de Jardines del Pedregal, luego de que un grupo de sujetos encapuchados irrumpió en una joyería y desató un violento asalto que provocó detonaciones y una intensa movilización policiaca, incluida la presencia de un helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con reportes periodísticos, la situación se volvió caótica cuando los clientes comenzaron a correr en busca de resguardo al escuchar los disparos. En ese momento, dentro del centro comercial se encontraba personal de una empresa de traslado de valores que, al detectar el asalto, se puso en guardia y desenfundó sus armas, lo que aumentó el clima de tensión.

“Ingresaron varios sujetos con capuchas”

En un comunicado oficial, la SSC informó que operadores del C2 Poniente detectaron el robo en una joyería ubicada en la plaza situada entre Periférico Sur y San Jerónimo, por lo que enviaron unidades al lugar.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con una empleada, quien relató que “momentos antes, ingresaron varios sujetos que portaban capuchas, quienes rompieron las vitrinas y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas de oro”.

Durante el asalto, un custodio de traslado de valores que se encontraba dentro del local realizó dos detonaciones al techo, aparentemente para disuadir a los delincuentes. La SSC confirmó que no hubo personas lesionadas.

El gerente del establecimiento fue orientado para presentar la denuncia correspondiente, mientras que agentes del Ministerio Público ya iniciaron las indagatorias y el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar plenamente a los responsables.

Un detenido: lo vinculan con al menos tres robos similares

Horas después del atraco, autoridades capitalinas informaron la detención de un hombre acusado de participar en el robo, quien presuntamente forma parte de una célula dedicada al asalto de joyerías en centros comerciales. Fuentes policiales señalan que al detenido se le relaciona con al menos tres eventos similares, y que continúa la búsqueda de más involucrados.

Mientras tanto, un helicóptero Cóndor sobrevoló la zona tras el incidente, en apoyo a las labores de búsqueda y para coordinar el operativo en tierra.

Las autoridades continúan las indagatorias y no descartan que el grupo responsable esté vinculado con una serie de robos ocurridos en centros comerciales al sur de la ciudad.