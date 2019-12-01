CCH Sur y UNAM acuerdan reforzar seguridad a dos semanas de homicidio de estudiante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:17:10
Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- La Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur alcanzaron un acuerdo para reforzar la seguridad y mejorar la atención de la salud mental de estudiantes, a dos semanas del homicidio de uno de sus alumnos.

El pasado 3 de octubre se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre autoridades y una representación estudiantil.

Derivado de dichos encuentros se aprobó el pliego petitorio presentado el 23 de septiembre pasado por la comunidad estudiantil del CCH Sur.

También se creó un cronograma de las acciones a implementar, entre las que destaca la instalación de:

  • Lectores de Códigos de Credencial
  • Cámaras y monitores en accesos peatonales
  • Controles automatizados con biométricos
  • Arco detector de metal
  • Detectores de metales manuales
  • Botones de emergencia
  • Cámaras de seguridad de video
  • Luminarias

También se prevé una capacitación sobre procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

 

 

 

