Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 13:15:38

Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- Entre el 22 y 24 de agosto de 2025 se realizaron diversos operativos en varios estados del país que dejaron decenas de personas detenidas, decomisos de armas, drogas, vehículos y hasta explosivos.

En Chiapas, en Frontera Comalapa, fueron cateados tres inmuebles, se detuvo a dos personas y se aseguraron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y 81 cabezas de ganado. En Chihuahua, en Coyame de Sotol, dos hombres fueron arrestados con cinco armas largas, cargadores, cartuchos y 11 chalecos tácticos.

En la Ciudad de México, cateos en Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán dejaron un detenido, 1.5 toneladas de autopartes robadas, además de cocaína, marihuana y metanfetamina. En Colima, un hombre fue detenido por delitos contra la salud y asociación delictuosa con fines de extradición.

En Guerrero, en altamar se aseguraron más de 1.5 toneladas de cocaína en dos operativos distintos. En Michoacán, en Parácuaro se decomisaron armas, cartuchos, chalecos tácticos y un vehículo.

En Querétaro, cateos permitieron detener a varios sospechosos, entre ellos un implicado en la masacre de un bar en 2024. Además, se aseguraron drogas, dinero, celulares, computadoras y una motocicleta.

En Sinaloa, los operativos se concentraron en Culiacán, Navolato, San Ignacio y La Concordia. Hubo múltiples cateos, detenciones, aseguramiento de armas largas, granadas, explosivos, ponchallantas, chalecos tácticos y vehículos con blindaje. Destaca el hallazgo de un inmueble con mil 200 kilos de metanfetamina y 25 kilos de cocaína, valuados en más de 328 millones de pesos. En otra acción, fueron asegurados más de 260 mil litros y 101 toneladas de precursores químicos, con un valor de más de 7,400 millones de pesos.

En Sonora, además de detenciones en Álamos y Cajeme, en San Luis Río Colorado se decomisaron 1,201 paquetes con cocaína, mientras que en Opodepe se aseguraron 84 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina. En Nogales se encontraron pastillas de fentanilo, armas y vehículos robados.

En Tamaulipas, cinco personas fueron detenidas en Padilla con armas y un vehículo, mientras que en Tampico fue capturado un presunto contrabandista de combustible tras el aseguramiento de un buque cisterna.

Además, en Puebla y Guanajuato fueron localizadas tomas clandestinas de hidrocarburos y se incautaron más de 32 mil litros de gasolina robada, junto con equipo de extracción.