Cateos de la FGEQ deja a dos personas detenidas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:09:54
El Marqués, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Cerca del mediodía, se registró una importante movilización policial, encabezada por elementos de la Fiscalía General del Estado, para ejecutar al menos tres cateos, relacionados con carpetas de investigación por presunto fraude.

Las diligencias se realizaron en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, San Pedro Zacatenco, El Marqués y en el municipio de Pedro Escobedo.

De manera extraoficial, se conoció que al menos hay dos personas detenidas, mismas que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.

