La SSP garantiza tranquilidad en este Buen Fin con vigilancia reforzada en zonas bancarias y comerciales

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Con la finalidad de garantizar la tranquilidad de la población, en el marco del operativo "Buen Fin Seguro", la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, refuerza las acciones de proximidad social y prevención del delito en zonas bancarias, cajeros automáticos y centros comerciales de la entidad.

Sobre el particular se informó que como parte de este despliegue, elementos del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) y del Agrupamiento Ciclista realizan patrullajes en zonas bancarias y en las inmediaciones de plazas y centros comerciales, lo que permite agilizar sus desplazamientos y brindar una respuesta más rápida ante cualquier reporte o hecho delictivo.

En el caso de los cajeros automáticos, se recomienda usar aquellos que estén ubicados en lugares iluminados y concurridos. Es importante verificar que no presenten piezas sobrepuestas, dispositivos extraños o alteraciones en la ranura donde se introduce la tarjeta, el teclado o la salida de efectivo. Ante cualquier anomalía, se recomienda no utilizarlo y reportarlo a las autoridades o al personal de la institución bancaria.

Es importante que las personas sean precavidas al momento de utilizar su NIP, y si realizan retiros, guardar bien el efectivo antes de salir del cajero. Al efectuar compras, es importante mantener vigiladas las tarjetas bancarias y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad.

Como parte de este esquema de vigilancia, los operadores del C5 Michoacán reforzarán las medidas de monitoreo mediante las cámaras de videovigilancia, con el propósito de mantener la supervisión de las zonas bancarias y comerciales, detectar situaciones de riesgo y contribuir a una atención oportuna ante cualquier emergencia.

La SSP invita a la población a disfrutar de este Buen Fin con responsabilidad y a recordar que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, pueden solicitar apoyo a las líneas 911 (emergencias) y 089 (denuncia anónima).