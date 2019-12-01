Carlos Manzo contaba con 14 escoltas y dos vehículos blindados: Harfuch confirma esquema de protección del alcalde de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 13:00:26

Ciudad de México, 2 de noviembre del 2025.-

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sí contaba con un esquema de protección federal activo, integrado por 14 elementos asignados a su resguardo personal y dos vehículos blindados proporcionados por la Federación.

De acuerdo con Harfuch, el crimen organizado aprovechó la vulnerabilidad del edil durante un evento público para perpetrar el ataque en su contra.

“Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para perpetrar el ataque. Tengan la certeza de que no habrá impunidad; llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, aseguró el funcionario federal.

El secretario precisó que las solicitudes de seguridad del alcalde fueron atendidas y que el esquema se mantenía vigente al momento del atentado.

Sin embargo, la opinión pública ha cuestionado la efectividad de dichas medidas, ya que Manzo había denunciado amenazas y solicitado apoyo adicional a la Federación semanas antes de su asesinato.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó que en la última reunión sostenida con el edil no se solicitó apoyo militar adicional para el municipio.

Harfuch agregó que en los últimos meses se han desplegado operativos en la región purépecha, incluida la ciudad de Uruapan, para fortalecer la seguridad y contener la presencia de grupos delictivos.