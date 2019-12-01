Carambola entre más de 20 vehículos, deja el saldo de al menos 3 personas sin vida y más de 18 heridos en Toluca, Estado de México

Toluca, Estado de México, a 15 de febrero de 2026.- Un choque múltiple ocurrido la mañana de este domingo en el Libramiento Bicentenario, en el Valle de Toluca, dejó un saldo preliminar de al menos tres personas fallecidas y más de 18 heridas, luego de que más de una veintena de vehículos —entre autos particulares, unidades de transporte público e incluso vehículos de emergencia— se vieran involucrados.

El percance inició alrededor de las 7:30 horas, a la altura de la caseta de Xonacatlán, en la vía que conecta la carretera México-Toluca con la Toluca-Zitácuaro. En ese punto, un autobús de la línea Flecha Roja se estrelló contra un camión tipo torton que avanzaba a baja velocidad. La escasa visibilidad provocada por un banco de niebla característico de la zona a esa hora habría sido un factor determinante en el siniestro.

Tras el primer impacto, la circulación en la autopista —de dos carriles por sentido— quedó completamente obstruida, lo que derivó en nuevos choques en cadena. Otro autobús se impactó contra la carga esparcida por el torton y contra las unidades detenidas. Mientras los servicios de emergencia realizaban labores de rescate, más vehículos colisionaron contra los camiones y las ambulancias, complicando la situación.

Elementos de la Cruz Roja y de los Servicios de Urgencia del Estado de México acudieron para auxiliar a los lesionados; sin embargo, durante la atención también se registraron percances adicionales, entre ellos el choque de un vehículo de rescate contra una ambulancia. Posteriormente, un motociclista se estrelló contra uno de los autos siniestrados y perdió la vida tras salir proyectado.

La vialidad fue cerrada en su totalidad desde las 8:00 de la mañana y, hasta las 11:00 horas, continuaban las maniobras para retirar las unidades involucradas, mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.