Carambola en la carretera Zacapu-Villachuato, deja el saldo de una persona fallecida y daños materiales en tres vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 22:08:03
Zacapu, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Tres vehículos se vieron involucrados en una carambola sobre la carretera Zacapu-Villachuato, en la que un camión de carga terminó volcada, una camioneta quedó calcinada y otro automóvil chocado, del que falleció su conductor.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado, sobre el kilómetro 14 + 400 de la mencionada carretera, en donde los vehículos que resultaron afectados fueron un camión marca Ford color blanco con placas de circulación NE -000 6C de Michoacán, un Chevrolet tipo Chevy de color blanco con placas de circulación PFR 897K de esta entidad federativa, y una camioneta Cherokee.

Según las primeras indagatorias, el conductor del camión terminó volcado quedando atravesado sobre la carretera, por lo que el conductor del Chevy se impactó y perdió la vida en el lugar. Además, la camioneta también chocó contra ambas unidades, quedando en llamas, pero su conductor huyó.

A la zona arribaron bomberos, quienes se encargaron de sofocar el fuego, y al apagarla se dieron cuenta que no había personas en su interior. Al revisar el Chevy, confirmaron que había una persona fallecida, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Michoacán llegaron para dar inicio a las investigaciones correspondientes sobre los hechos, y llevaron el cadáver del hombre al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

