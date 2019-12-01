Capturan en Mazatlán, Sinaloa, a estadounidense buscado por tráfico; será deportado para enfrentar a la justicia

Mazatlán, Sin., a 20 de junio de 2026.- Un ciudadano estadounidense con una orden de captura vigente en su país fue detenido en el puerto de Mazatlán durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de cooperación internacional, como parte de las acciones para localizar a personas requeridas por la justicia extranjera.

El detenido, identificado como Janero “N”, era buscado por autoridades del estado de Michigan, en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con información oficial, la captura fue resultado del intercambio de inteligencia entre dependencias del Gobierno de México y autoridades estadounidenses, particularmente la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, quienes notificaron la existencia de la orden de arresto.

Tras recibir la información, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), desarrollaron labores de vigilancia en la colonia Tellería, en el municipio de Mazatlán, donde finalmente ubicaron y aseguraron al hombre.

Una vez detenido, Janero “N” fue informado de los motivos de su captura y de sus derechos legales. Posteriormente quedó bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración para dar inicio al procedimiento administrativo que permitirá su deportación a Estados Unidos, donde deberá responder ante las autoridades judiciales que lo reclaman.

Las autoridades federales señalaron que este aseguramiento forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y procuración de justicia, orientados a impedir que personas buscadas por delitos de alto impacto utilicen territorio mexicano para evadir procesos penales.

El Gabinete de Seguridad destacó que continuará fortaleciendo la coordinación entre instituciones nacionales y con gobiernos extranjeros para combatir la delincuencia transnacional, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, responsabilidad compartida y cooperación internacional.