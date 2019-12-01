Capturan en el Estado de México a prófugo peruano acusado de matar a dos policías; lo buscaban desde el 2016

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 13:38:22
Nezahualcóyotl, Estado de México, 9 de octubre del 2025.- Adolfo “N”, ciudadano peruano acusado del homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, fue detenido en la colonia Las Maravillas, tras permanecer prófugo desde 2016, en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

El hombre era buscado por la Interpol y contaba con una orden de aprehensión en su país, luego de huir a México tras el crimen ocurrido en marzo de ese año. Su captura se logró gracias a un operativo conjunto entre autoridades federales mexicanas y agentes internacionales.

Tras su detención, fue trasladado bajo resguardo de personal de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Iztapalapa, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Con esta detención, las autoridades mexicanas colaboran con el gobierno de Perú en la entrega del presunto responsable, acusado de participar en el asesinato de los dos agentes en Lima hace más de nueve años.

