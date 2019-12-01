Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 13:19:46

Mérida, Yucatán, a 13 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a tres sujetos de nacionalidad cubana, presuntos responsables del robo de más de un millón de pesos de dinero en efectivo, alhajas y otros artículos en dos predios contiguos de la colonia Leandro Valle, al noreste de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con información oficial, el atraco se produjo el pasado 6 de septiembre.

Los sospechosos fueron identificados como Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32, y Yoel David “N”, de 26 años, todos señalados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Según las autoridades, los sujetos habrían entrado a ambas residencias forzando las puertas con violencia.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que en el primer domicilio se apoderaron de más de un millón de pesos en efectivo y alhajas con valor estimado en 80 mil pesos.

Mientras que en la segunda vivienda habrían sustraído 35 mil pesos, joyas por 50 mil pesos aproximadamente, una computadora portátil y tres teléfonos celulares.