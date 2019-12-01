Capturan a presunto líder criminal encargado de secuestro y trata de personas en Durango

Capturan a presunto líder criminal encargado de secuestro y trata de personas en Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 09:46:57
Durango, Durango, a 6 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal detuvo a seis personas, entre ellas, José Luis “N”, identificado como un presunto líder de un grupo delictivo dedicado al secuestro y tráfico de personas.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que, el sujeto conocido como “Don José” “cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona dedicada al secuestro y tráfico de personas”.

Asimismo, el funcionario federal detalló que en este operativo también fueron asegurados cinco inmuebles relacionados con las actividades delictivas de este grupo.

Según información oficial, los agentes desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas seis personas, entra las que se encuentra José Luis “N”, identificado como líder de la célula delictiva.

