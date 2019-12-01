Balean a joven en Fraccionamiento Villas Las Flores, de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 11:47:59

Zamora, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Un jovencito resultó lesionado al ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Encinos, al momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de los presuntos responsables.

En cuanto a lo ocurrido se conoció que aproximadamente a las 06:20 horas de este miércoles en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la Avenida Las Flores casi esquina con la calle Canario, en el Fraccionamiento Villas Las Flores.

Agentes de la Guardia Nacional y Policía Municipal acudieron al lugar confirmando el reporte, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate llegaron y le brindaron los primeros auxilios al joven León Dorian M., S., de 18 años de edad, vecino del Fraccionamiento Los Encinos, quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Cabe señalar que en el lugar no se encontraron indicios, ya que el afectado manifestó haber sido agredido en el Fraccionamiento Los Encinos y se traslado hasta el citado lugar a pedir ayuda.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado han iniciado la respectiva carpeta de investigación para dar con los presuntos agresores.