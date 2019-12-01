Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 

Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Autor: Tania Monroy/ Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:59:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huimilpan, Querétaro, a 28 de agosto 2025.- Una camioneta, quedó con importantes daños materiales, luego de una aparatosa salida de camino, que se registró la mañana de este jueves, en la carretera a Huimilpan.

Fue sobre el kilómetro 13, a la altura de La Trituradora, en donde la camioneta perdió el control al pasar una curva y a consecuencia se salió de la cinta asfáltica.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, valoraron al conductor y único pasajero y tras la revisión, determinaron que se encontraba ileso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés
Hallan culpable a Carmelo O., de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán 
Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Mediante acuerdos la SSP Michoacán fortalece estrategia de seguridad con fuerzas federales
Más información de la categoria
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares
Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera
Comentarios