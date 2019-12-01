Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 

Autor: Tania Monroy/ Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:59:57

Huimilpan, Querétaro, a 28 de agosto 2025.- Una camioneta, quedó con importantes daños materiales, luego de una aparatosa salida de camino, que se registró la mañana de este jueves, en la carretera a Huimilpan.

Fue sobre el kilómetro 13, a la altura de La Trituradora, en donde la camioneta perdió el control al pasar una curva y a consecuencia se salió de la cinta asfáltica.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, valoraron al conductor y único pasajero y tras la revisión, determinaron que se encontraba ileso.