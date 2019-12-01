Camioneta se incendia dentro de una vivienda en Morelia, Michoacán; bomberos irrumpen para sofocar las llamas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 01:16:18

Morelia, Mich., a 18 de octubre de 2026.— Momentos de tensión se vivieron en la colonia Santiaguito, luego de que una camioneta comenzara a incendiarse en el interior de un domicilio particular, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil Estatal.

El siniestro se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Pico de Tancítaro, donde los cuerpos de emergencia acudieron tras recibir una alerta sobre un vehículo que estaba siendo consumido por el fuego.

A su llegada, los rescatistas encontraron el inmueble cerrado y sin que ninguna persona respondiera a sus llamados, por lo que, ante la necesidad de atender la emergencia, determinaron forzar el acceso para evitar que las llamas continuaran propagándose.

La maniobra se efectuó en presencia de las autoridades, lo que permitió al personal de auxilio ingresar a la propiedad y comenzar de inmediato con los trabajos para combatir el incendio.

Después de diversas maniobras, los elementos de Protección Civil Estatal lograron sofocar el fuego que afectaba a la camioneta y controlar la situación.

Hasta el momento, se desconoce qué originó el incendio, mientras que tampoco se ha establecido el monto de las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.