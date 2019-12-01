Despliegan banderas en el estadio Morelos por los 60 años del Plan DN-III-E

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 21:40:45

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizó un despliegue de la Bandera Monumental de México y de la bandera del Plan DN-III-E en el estadio Morelos, previo al partido entre el Atlético Morelia y Jaiba Brava.

La actividad formó parte de la conmemoración por los 60 años del Plan DN-III-E, creado para brindar ayuda a la población ante desastres naturales y otras situaciones de emergencia.

Con esta ceremonia, las fuerzas armadas también buscaron acercarse a la ciudadanía, promover la convivencia familiar a través del deporte y fomentar el respeto a los símbolos patrios.

A seis décadas de su creación, el Plan DN-III-E continúa siendo uno de los principales mecanismos del Ejército Mexicano para apoyar a las personas afectadas por emergencias y desastres.