Ernestina Godoy revela detalles de la detención del exfiscal de Chihuahua

Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer nuevos detalles sobre la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, investigado por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas.

Godoy explicó que la investigación está relacionada con la participación de ciudadanos estadounidenses de la CIA, en el operativo realizado en abril, en el municipio de Morelos. Según la FGR, Jáuregui habría permitido que personas extranjeras participaran sin autorización en estas acciones. La funcionaria afirmó que esa presencia “no tenía justificación alguna”.

La Fiscalía federal también señaló que las autoridades de Chihuahua habrían realizado el operativo sin abrir previamente una carpeta de investigación, ocultado información y avisado tarde a las instancias federales. Durante el regreso del operativo murieron dos funcionarios estatales y dos estadounidenses identificados en distintos reportes como agentes de la CIA.

Además de la investigación federal por posible traición a la patria, la Fiscalía de Chihuahua detuvo al exfiscal el mismo día por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.