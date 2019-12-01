Autoridades coordinan acciones preventivas por huracán Trudy y frente frío en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 22:10:10

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- Autoridades de los tres niveles de gobierno coordinaron acciones preventivas ante las lluvias y fuertes vientos que provocarán el huracán Trudy y el frente frío número 2 en distintas regiones del país, entre ellas Michoacán.

Durante una reunión en Colima, encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se acordó reforzar los recorridos en zonas de riesgo, informar a las familias sobre posibles peligros y realizar evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables a inundaciones y deslaves.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la noche de este sábado y el domingo se esperan lluvias intensas en Michoacán, además de fuertes vientos y oleaje elevado en la costa. En otras entidades, el frente frío también provocará lluvias de consideración, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos crecidos y atender de inmediato las indicaciones de evacuación si vive en una zona de riesgo. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.