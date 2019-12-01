Camioneta de la Guardia Civil se estrella en la Siglo XXI; hay una oficial herida

Camioneta de la Guardia Civil se estrella en la Siglo XXI; hay una oficial herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 22:45:38
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- Una camioneta de Seguridad Vial de la Guardia Civil sufrió un accidente la noche de este viernes en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 262, en la zona conocida como Las Iguanas.

En el percance resultó herida una oficial identificada como Maribel C., quien fue trasladada de inmediato a la clínica Morelia, ubicada en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó con daños en su parte de enfrente.

Automovilistas que presenciaron el incidente dieron aviso al 911, lo que permitió la rápida llegada de socorristas y de personal de la Guardia Nacional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado de la unidad al corralón.

