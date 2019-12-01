Camioneta cae dentro del dren de Bolaños en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 11:16:14
Querétaro, Querétaro, 28 de septiembre del 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Bolaños, en donde se reportó un accidente protagonizado por una camioneta, que cayó dentro de un dren pluvial en la ciudad de Querétaro.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar, los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se visualizó la camioneta, la cual estaba volcada al interior del dren pluvial, en donde quedó con importantes daños materiales.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios y determinaron que el accidente no había dejado lesionados, solo daños materiales.

