Camioneta cae a barranco de la carretera  Yecuatla-Plan de la Flor en Veracruz; hay 13 personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:13:40
Yecuatla, Veracruz, a 22 de agosto de 2025.- Un accidente automovilísticos sobre la carretera Yecuatla-Plan de la Flor, a la altura de la localidad de Cruz Blanca, dejo el saldo de 13 personas heridas.

Según las autoridades, fue este viernes cuando una camioneta tipo van, del Estado de México, cayó a un barranco.

Tras reportar el siniestro al número de emergencias, llegaron elementos del Escuadrón Nacional de Rescate, de la delegación Misantla, quienes se encargaron de revisar a los lesionados, entre ellos niños de 11 y 13 años, así como adultos de hasta 49 años de edad.

Debido a que presentaban heridas de consideración, fueron llevados a un hospital apoyados de ambulancias del Escuadrón, de la Cruz Roja, así como automóviles particulares.

Hasta el momento se desconoce, cuál fue el motivo del accidente, por lo que serán las autoridades, quienes al realizar la investigación determinen responsabilidades

 

 

