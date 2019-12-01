Camión de carga se queda sin frenos y choca contra 11 vehículos, dejando el saldo de 4 personas lesionadas en Acapulco, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 15:48:16

Acapulco, Guerrero, a 7 de abril de 2026.- La mañana de este martes, un camión de carga tipo Torton se quedó sin frenos mientras circulaba sobre la avenida Constituyentes, muy cerca del mercado central de Acapulco, Guerrero, lo que ocasionó que se impactara contra una fila de automóviles que se encontraban estacionados.

De acuerdo a información de las autoridades el saldo fue de 11 vehículos dañados, tres locales semifijos destruidos, así como 4 personas heridas.

Al sitio se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas y elementos de seguridad de protección civil y diferentes corporaciones, que acordonaron el área y brindaron auxilio a las personas heridas.

La Coordinación de Bomberos y Protección Civil Municipal dio a conocer que las personas lesionadas fueron llevadas a hospitales del puerto, con la finalidad de recibir la atención médica necesaria.

Asimismo las autoridades informaron que el chofer responsable de la unidad se dio a la fuga.

La avenida Constituyentes estuvo cerrada cerca de 4 horas, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate.