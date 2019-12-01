Identifican a automovilista ejecutado en la colonia Palito Verde de Uruapan. Michoacán; su hermano resultó herido

Identifican a automovilista ejecutado en la colonia Palito Verde de Uruapan. Michoacán; su hermano resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:37:04
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Uruapan, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Como Gerardo J., de 28 años de edad, quien perdió la vida y su hermano, Alejandro J., de 38 años, quien resultó herido, fueron identificados los dos hombres que fueron atacados a balazos en calles de la colonia Palito Verde de estas ciudad de Uruapan.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este martes fueron baleados dos individuos cuando circulaban en una camioneta en la esquina de las calles Amatista y Obsidiana de la referida colonia.

Como resultado del hecho criminal perdió la vida Gerardo J., de 28 años de edad, mientras que su hermano, Alejandro J., de 38 años, que resultó herido, fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son investigados para esclarecer el crimen.

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