Caída del hijo de la leyenda; Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso

Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2025.- Julio César Chávez Jr., fue vinculado a proceso este sábado, tras ser imputado por delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora, bajo prisión preventiva dictada por un juez federal.

Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas el pasado 18 de agosto, después de ser deportado desde Estados Unidos, donde había sido detenido el 2 de julio en los Ángeles por el Servicio de Marshals y posteriormente puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que desde enero de 2023 existía una orden de aprehensión en su contra, vinculándolo con una red dedicada al ingreso clandestino de armamento al país y a la fabricación ilegal de explosivos, además, investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en EE. UU, detectaron presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a través de la relación de su esposa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque en un inicio no era considerado prioridad para deportación, en junio de 2025 el DHS lo calificó como “una amenaza grave para la seguridad pública”, lo que derivó en su expulsión inmediata a México. Ahora, la justicia mexicana continuara el proceso judicial en su contra.