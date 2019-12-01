El infierno grabado: Doble homicidio a manos de comando de Jalisco en Veracruz, estremece a las redes en México y el mundo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 19:21:12

Coatzacoalcos, Ver., a 16 de marzo de 2026.- El terror volvió a sacudir a Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, luego de que en redes sociales se viralizara un video extremadamente violento atribuido al crimen organizado, en el que dos jóvenes son torturados y asesinados por un grupo de hombres armados.

La grabación, difundida principalmente en plataformas digitales y servicios de mensajería, muestra a varios sujetos encapuchados que se identifican como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e interrogan a las víctimas antes de ejecutarlas con extrema violencia. El material, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, provocó alarma entre los habitantes del sur veracruzano y más tarde México y el mundo al viralizarse la grabación.

El impacto fue tal que el periodista Héctor de Mauleón lo describió como uno de los registros más crudos difundidos por el crimen organizado en los últimos años.

“Lo que está ahí es el infierno, el mal en estado puro”, escribió el columnista al referirse al material que, según versiones, habría sido grabado en Coatzacoalcos.

Restos humanos y escenas macabras

La difusión del video ocurre en un contexto de creciente violencia en la ciudad.

El pasado 13 de marzo, autoridades localizaron bolsas con restos humanos cercenados bajo el puente Coatzacoalcos I, sobre la avenida Río Bravo, un hallazgo que estremeció a la población.

Casos similares han ocurrido en los últimos meses.

En distintos puntos de la ciudad han sido abandonadas hieleras con restos humanos, algunas de ellas con cabezas o torsos mutilados, escenas que se han repetido en colonias y zonas populares.

Para el columnista Héctor de Mauleón, el video viral parece contener precisamente la brutalidad detrás de esos hallazgos, mostrando lo que ocurre antes de que los restos aparezcan abandonados en calles o carreteras.

Guerra criminal por el sur de Veracruz

Analistas de seguridad señalan que el sur de Veracruz se ha convertido en una de las zonas más disputadas por el crimen organizado, debido a su cercanía con rutas del Golfo de México y negocios ilícitos como el robo de combustible, el tráfico de drogas y la trata de personas.

En esta región operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, que mantienen enfrentamientos con grupos rivales como el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales que buscan controlar el territorio.

De acuerdo con la columna de Héctor de Mauleón, documentos militares filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya revelaron que el Cártel del Noreste logró asentarse en Veracruz con presunta protección de autoridades durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Ese escenario habría intensificado la disputa criminal que hoy golpea al estado.

El surgimiento de grupos armados

En medio de la violencia, recientemente apareció en redes un video en el que un grupo armado se hace llamar Grupo Cobra, el cual asegura estar financiado por empresarios que dicen estar hartos de pagar extorsiones.

El supuesto grupo afirma que su objetivo sería combatir a las organizaciones criminales que operan en Coatzacoalcos, así como en municipios cercanos como Minatitlán y Cosoleacaque.

Una población que vive con miedo

Mientras tanto, la percepción de inseguridad sigue aumentando.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que la sensación de inseguridad en Coatzacoalcos pasó de 68.3% en 2024 a 75.8% en 2025, uno de los incrementos más altos en la región.

Para muchos habitantes del sur de Veracruz, el video viral no es solo una escena aislada de violencia. Es, dicen analistas y periodistas, la evidencia de la guerra criminal que se libra lejos del discurso oficial, pero que cada vez resulta más difícil ignorar.