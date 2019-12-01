Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:59:58

Zapopan, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó que tres personas detenidas en diciembre pasado en Jalisco estarían vinculadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Desde Zapopan, Jalisco, en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal explicó que el 18 de diciembre de 2025 se realizó un cateo en el municipio de Tepatitlán, donde fueron capturados dos hombres y una mujer presuntamente integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Erres”.

De acuerdo con las autoridades, esta célula criminal tiene presencia en Jalisco y Michoacán y mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los detenidos fueron identificados como María Guadalupe “N”, alias “La Tía Lupe”; Martín “N”; y Jesús Ignacio “N”, apodado “El Pelón”.

Según lo expuesto por Harfuch, además de su presunta participación en actividades delictivas, también estarían relacionados con el homicidio del edil uruapense.