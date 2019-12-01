Caen líder de grupo delincuencial de Tepito y seis más en operativos en el Valle de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 11:18:28

Ciudad de México, a 22 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a siete presuntos delincuentes, entre ellos, Iván “N”, señalado como líder de una facción de una organización criminal de Tepito.

El presunto líder es conocido como “Chícharo” y forma parte de La Unión Tepito, y “opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión y el homicidio”, de acuerdo con información de las autoridades.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que detalló que las detenciones se dieron en cateos en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Asimismo, el funcionario de la CDMX indicó que en las acciones en las que también participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), tras identificar los predios en los que posiblemente se llevaban a cabo actividades ilícitas como el almacenamiento y embalaje de drogas.

Los cateos se realizaron en los siguientes lugares:

Dos domicilios en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Dos domicilios en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl.

En dichos lugares fueron detenidas siete personas: dos hombres de 24 y 35 años, y cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años de edad.

Además, fueron aseguradas 100 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete de una sustancia similar a la cocaína, tres kilogramos y 250 gramos de aparente mariguana a granel, 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, 143 mil pesos y cinco teléfonos celulares.