Caen homicidios dolosos en Jalisco desde la llegada de Sheinbaum; reportan disminución del 47%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:18:23

Zapopan, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- El estado de Jalisco registró una reducción histórica en los casos de homicidios dolosos, con una caída del 47 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva, la titular del organismo, Marcela Figueroa, explicó que en ese periodo el promedio diario de víctimas pasó de 4.80 a 2.55, lo que refleja una disminución considerable en este delito dentro de la entidad.

La funcionaria también destacó que enero de 2026 se posicionó como el mes con menor número de homicidios desde 2015. Al comparar todos los meses de enero registrados entre 2015 y 2026, ese mes sobresale como el de menor incidencia en los últimos once años.

Las cifras fueron dadas a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentaron los datos actualizados sobre seguridad a nivel nacional.