Caen dos sujetos con lonas de grupo criminal, estupefaciente y una moto, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:20:45

Apatzingán, Mich., a 25 de agosto de 2025.- En un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, fueron detenidos dos hombres en posesión de lonas con mensajes de un grupo criminal, así como metanfetamina y una motocicleta en la colonia Rubén Romero, en Apatzingán.

La acción se enmarca en la Operación Apatzingán, donde participaron elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Durante los patrullajes, los uniformados interceptaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “El Payaso” y “El Alfredo”.

Al revisarles sus pertenencias, las autoridades encontraron dos lonas con mensajes que hacen apología del delito, presuntamente similares a las que habían sido colocadas en días recientes en distintos puntos de Apatzingán.

Asimismo, se les aseguraron aproximadamente 123 gramos de sustancia granulada con las características de la metanfetamina, además de la motocicleta en la que viajaban.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.