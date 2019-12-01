Caen 7 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Tepito; aseguran más de mil dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 12:45:46

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó sobre la detención de siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial de la Unión Tepito.

A través de un comunicado, la corporación capitalina detalló que las detenciones de cuatro mujeres y tres hombres, se llevaron a cabo durante cuatro acciones de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en donde, además aseguraron más de mil dosis de diversas drogas.

Los capturados fueron identificados como Raúl Antonio “N”, Marian Michelle “N”, Bernardo Raúl “N”, Jessica Grisel “N”, Patricia Amanda “N”, Mildret Michelle “N” y Raymundo “N”, todos presuntos miembros de La Unión Tepito.

Se dio a conocer que el primer operativo fue en la calle Imprenta, de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el cual los efectivos policiales aseguraron 287 dosis de posible cocaína, 10 gramos de la misma sustancia y 300 gramos de aparente mariguana a granel, así como dos teléfonos celulares.

Por otra parte, en la calle Totoltecas, de la misma colonia, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, se llevó a cabo el segundo cateo, donde los uniformados aseguraron 401 dosis de posible cocaína, dos teléfonos móviles y detuvieron a dos mujeres de 65 y 37 años de edad, así como a un hombre de 38 años de edad.

Al mismo tiempo, en la calle Sur 12, de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, los policías incautaron 306 dosis de posible cocaína y 120 bolsitas con probable mariguana, al igual que un teléfono celular y las capturas de un sujeto de 28 años y una mujer de 29 años de edad.

Por último, en la calle Bizet, de la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, se realizó el cuarto cateo en el que detuvieron a un hombre de 65 años y a una mujer de 41 años de edad, además de decomisar aproximadamente un kilogramo de posible cocaína.