Arriba a Paracho cuerpo de Víctor Manuel “N”, supuesto homicida de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 14:37:12

Paracho, Michoacán, 6 de noviembre del 2025.- El cuerpo de Víctor Manuel “N” arribó la tarde de este jueves a Paracho, Michoacán, luego de que el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, aseverara que fue el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras recibir el cuerpo, los familiares se encuentran en el velorio del mismo, al tiempo de que han recibido diversas amenazas debido a la trascendencia que ha tenido el caso.

Se ha señalado directamente al padre del menor, a quien acusan de ser problemático y le dicen que abandone al municipio, ya que no se le quiere ver por las calles de Paracho.

Apuntaron que gracias a los malos manejos del padre de familia, ahí está el resultado, “un hijo asesino”.

A pesar de las amenazas, se espera que esta misma tarde de jueves se realice la misa de cuerpo presente y sepultura en el Panteón Municipal.

Fue durante la mañana de este jueves cuando Carlos Torres Piña aseguró que después de practicarse las pruebas correspondientes, se pudo constatar que Víctor Manuel “N” fue el autor material del homicidio del presidente municipal uruapense Carlos Manzo.

“Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodizonato de sodio salió positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información ratificada por sus familiares”, aseguró.