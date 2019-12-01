“Me armaron una campaña de odio que casi me cuesta la vida”: Osvaldo, joven acusado falsamente del homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:49:23

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2025. — “Me armaron una campaña de desprestigio que provocó una ola de odio que por poco me cuesta la vida”, denuncia Osvaldo Gutiérrez Velázquez, un joven de 18 años originario de Apatzingán, quien asegura ser víctima de una difamación brutal tras ser señalado falsamente como el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Su vida cambió de la noche a la mañana. Una fotografía manipulada y difundida en redes sociales y en una nota del diario El Universal lo colocó en el centro de una cacería pública. “Usaron mi imagen sin permiso, sin pruebas, y me convirtieron en un asesino ante los ojos de todos”, lamentó

El joven cuenta que tuvo que esconderse y dejar su trabajo como pintor y cortador de limón por miedo a ser atacado.

“La foto la sacaron de mi Facebook, la editaron y me pusieron junto al presidente Manzo. Es una sentencia de muerte para mí”, afirmó.

La pesadilla también ha alcanzado a su familia, que ha sido acosada y señalada en su propio vecindario.

“Han ido a preguntar por mí, y mi hermana vive con miedo. No somos culpables de nada”, relata.

Decidido a limpiar su nombre, Osvaldo acudió voluntariamente a la Fiscalía de Michoacán, donde se sometió a pruebas y rindió declaraciones que demostraron su inocencia. “Ese día estaba trabajando con mi hermano en Apatzingán. No tengo nada que ver con ese crimen”, aseguró.

El joven ahora exige una disculpa pública y que las autoridades investiguen quién o quiénes difundieron la falsa información que lo puso en riesgo.

“Solo pido que me dejen en paz y que se castigue a los que hicieron esta campaña de odio”, suplicó.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el verdadero autor material del homicidio es Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, integrante de un grupo criminal. Las investigaciones continúan para dar con el autor intelectual.

Osvaldo y su familia esperan que, con esta aclaración, puedan recuperar su tranquilidad y dejar atrás la sombra de un crimen que no cometieron.