Fiscalía de Michoacán confirma que “El Botox” es autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 12:24:39

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el individuo identificado como “El Botox” es autor material e intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en un rancho ubicado entre las comunidades de Cenobio Moreno y San José de los Plátanos.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó en entrevista con Radio Fórmula que, tras recibir los resultados de la evaluación pericial científica, se logró confirmar que el homicidio se perpetró en ese lugar aproximadamente 12 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado.

“Se cotejaron los resultados con la recolección de elementos hemáticos y la rodada del vehículo; las pruebas periciales confirman que el homicidio ocurrió en el rancho y que el responsable es quien se conoce como El Botox”, detalló Torres Piña.

El fiscal precisó que ya se giraron dos órdenes de aprehensión en contra del presunto responsable, tanto como autor material e intelectual, y agregó que hay dos personas más identificadas y ubicadas que también habrían participado en el crimen.

“Contamos con los elementos suficientes para acreditar su participación, incluidos análisis de telefonía y metadatos que ubican a los implicados en el sitio del homicidio”, señaló.

Carlos Torres Piña afirmó que las pruebas periciales, el calibre del arma y material audiovisual obtenidos durante la investigación respaldan plenamente la responsabilidad de ‘El Botox’ en el asesinato del empresario agrícola, quien había denunciado previamente amenazas y extorsiones en la región limonera de Apatzingán.

La guerra en la Tierra Caliente michoacana tiene nombre y rostro: César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder del crimen organizado quien ha convertido la región limonera de Michoacán en su reino de terror.