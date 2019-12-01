Cae operador de grupo criminal de Sinaloa y cuatro presuntos cómplices

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 14:10:41

Culiacán, Sinaloa, a 6 de noviembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Juan Carlos “N” y otros cuatro sujetos, todos supuestamente relacionados con organizaciones criminales en Sinaloa.

Lo anterior lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en su redes sociales, en el que detalló que las detenciones se llevaron a cabo en dos operativos separados.

En primera instancia, los agentes de seguridad en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, Sinaloa, arrestaron a dos hombres, entre ellos el operador principal conocido como “Calamaco” y otro sujeto identificado como Jesús “N”, a quienes se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

Los detenidos están señalados por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio y venta de droga”, destacó García Harfuch en su mensaje.

En otro operativo, los efectivos de seguridad patrullaban por la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, cuando detectaron a tres sujetos armados que circulaban en una camioneta sin placas de circulación, por lo que les marcaron el alto.

Tras realizarles una revisión, les hallaron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga; además, los agentes tuvieron conocimiento que la camioneta contaba con reporte de robo.