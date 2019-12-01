Rescatan a hijo de alcalde Ojocaliente, Zacatecas; abaten a presunto criminal

Rescatan a hijo de alcalde Ojocaliente, Zacatecas; abaten a presunto criminal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:52:12
Villanueva, Zacatecas, a 6 de noviembre 2025.- Personal de Seguridad de Zacatecas y del gobierno federal, rescató con vida a Joshua Zambrano Hernández, hijo de Juan Manuel Zambrano, presidente municipal de Ojocaliente.

Al respecto, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno del estado, apuntó en conferencia de prensa que la localización del joven se logró gracias a las labores de inteligencia llevadas a cabo por autoridades.

“Gracias al trabajo de inteligencia y un trabajado en conjunto se logró la localización del joven (…) Se encuentra con bien, ya se encuentra con su familia”, indicó el funcionario estatal.

Asimismo, detalló que el operativo se realizó aproximadamente a las 5:00 horas del jueves 6 de noviembre, entre Villanueva y las comunidades de El Jagüey y El Molino, en donde elementos de seguridad federales y estatales fueron agredidos a balazos.

Por su parte, el  secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, detalló que el enfrentamiento dejó como saldo la muerte de un civil, quien vestía ropa táctica y portaba un fusil.

Cabe señalar que la víctima había sido secuestrada el 9 de junio del presente año.

Noventa Grados
