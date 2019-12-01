Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:21:13
Lima, Perú, 6 de noviembre del 2025.- El Congreso de Perú, declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardom en medio de las tensiones que viven ambos países en su relación política.

La resolución se justificó “por su inaceptable injerencia en asuntos internos de Perú y ofensa al sistema democrático nacional”.

Cabe destacar que la decisión ocurrió luego de que Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México por el asilo político que concedió a la ex primera ministra Betssy Chávez.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha reiterado su apoyo al expresidente Pedro Castillo, a quien el Congreso peruano ha propuesto que se designe como persona non grata de la misma manera.

