En Hidalgo, Michoacán aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre

Hidalgo, Michoacán, a 6 de noviembre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo en esta demarcación, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un total de 10 vehículos con 79 municiones para armamento de alto poder y 15 eslabones para ametralladora calibre .50 milímetros.

Sobre el particular se informó que dichos aseguramientos se realizaron en la localidad de San Antonio Villalongín, durante un operativo interinstitucional reforzado en el municipio. En el sitio se aseguraron tres camiones de carga, dos Ford y uno Jeep; en el interior de las unidades encontraron 20 municiones calibre 7.62X39 milímetros.

También resguardaron un tractocamión con 17 cartuchos de distintos calibres; una camioneta marca Chevrolet con 21 cartuchos; otras dos camionetas marca Ford con 18 municiones; además de una camioneta de la marca GMC con tres cartuchos y 15 eslabones para ametralladora calibre .50 milímetros, y una motocicleta marca Yamaha.

Los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta marca Toyota, donde localizaron dos playeras con leyendas alusivas a una célula criminal. Las unidades y todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias de ley.