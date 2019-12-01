Caen 4 presuntos integrantes de grupo criminal de Jalisco en acciones separadas

Caen 4 presuntos integrantes de grupo criminal de Jalisco en acciones separadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:13:11
Tepic, Nayarit, a 14 de enero 2026.- Personal de seguridad federal capturó a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal de Jalisco en dos acciones separadas.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), en una primera instancia fue  detenido Luis ‘N’ en Tepic, Nayarit.

Dicha persona está señalada de estar a cago de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica a pistas clandestinas ubicadas en el occidente del país.

Mientras tanto, en la segunda acción, ahora en Zapopan, Jalisco, fue detenido José ‘N’, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara.

De igual forma, arrestaron a Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’.

Noventa Grados
