Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:13:01

Celaya, Guanajuato, 11 de marzo del 2026.- Despliegue de cuerpos de bomberos y Protección Civil se registró la mañana de este miércoles en la colonia San Francisco tras el reporte del incendio presuntamente provocado de una vivienda dejando el saldo de daños materiales en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Fue en la calle Plaza San Gabriel donde socorristas fueron informados que en un edificio dentro de un departamento salía humo, por lo que comenzaron a trabajar para introducirse y controlar la situación

Trascendió en el lugar que un hombre, pareja sentimental de la inquilina, intentó prenderle fuego ya que anteriormente había tenido amenazas para realizarlo.

Sin embargo, las causas exactas serán determinadas por las autoridades competentes con base a las investigaciones pertinentes en el lugar.