Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 14:37:05
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a tres presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada a una organización criminal de Michoacán.

Las personas capturadas fueron identificadas como Daniel Eduardo ‘N’, “El Orejón”, Julio Arturo ‘N’ y Alejandra ‘N’

De acuerdo con información oficial, los tres detenidos operaban en la alcaldía Iztapalapa y se encargaban de la venta de drogas y la extorsión, en favor de La Familia Michoacana.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, (SSC), los sospechosos formaban parte de la estructura de Yanick Iriarte, alias “El Alemán”, un lugarteniente del cártel, que se encuentra preso, pero se cree que podría mantener algunas operaciones de su grupo.

Se dio a conocer que los uniformados ubicaron a los presuntos criminales en colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa y concretaron su detención sobre Periférico, mientras se encontraban a bordo de un vehículo negro y manipulaban un arma de fuego.

A los sospechosos se les decomisó lo siguiente:

  • Un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles.
  • 105 bolsas de plástico con marihuana.
  • Dos paquetes a granel con aproximadamente dos kilogramos de la misma hierba.
  • Una bolsa con una sustancia similar al crystal.
