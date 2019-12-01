Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima

Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 11:47:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de septiembre 2025.- Tres personas, dos hombres y una mujer, identificadas como José “N”, María “N” y Cristián “N”, fueron detenidas como presuntos responsables del homicidio de un joven de 17 años, de identidad protegida, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la quinta El Higo en la colonia Lomas del Arenal colindante con la zona residencial Club Campestre al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El cadáver de la víctima fue localizado por pobladores de la zona que caminaban sobre la calle de terracería y se percataron de la presencia de una bolsa negra, por lo que reportaron de inmediato a los números de emergencia.

Al sitio arribó personal de seguridad municipal y estatal, que constató la presencia del cuerpo, el cual se encontraba sin ropa, amordazado y presentaba signos de violencia.

Mientras tanto, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que luego de llevar a cabo la investigación correspondiente, lograron determinar que el móvil del homicidio fue exigir una cantidad de dinero al padre de la víctima, simulando un secuestro y haciéndose pasar por un grupo generador de violencia.

De igual forma, el funcionario estatal detalló que el joven asesinado era estudiante de una escuela particular en Tuxtla Gutiérrez y que los resultados de la necropsia arrojaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana
Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios