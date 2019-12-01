Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de septiembre 2025.- Tres personas, dos hombres y una mujer, identificadas como José “N”, María “N” y Cristián “N”, fueron detenidas como presuntos responsables del homicidio de un joven de 17 años, de identidad protegida, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la quinta El Higo en la colonia Lomas del Arenal colindante con la zona residencial Club Campestre al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El cadáver de la víctima fue localizado por pobladores de la zona que caminaban sobre la calle de terracería y se percataron de la presencia de una bolsa negra, por lo que reportaron de inmediato a los números de emergencia.

Al sitio arribó personal de seguridad municipal y estatal, que constató la presencia del cuerpo, el cual se encontraba sin ropa, amordazado y presentaba signos de violencia.

Mientras tanto, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que luego de llevar a cabo la investigación correspondiente, lograron determinar que el móvil del homicidio fue exigir una cantidad de dinero al padre de la víctima, simulando un secuestro y haciéndose pasar por un grupo generador de violencia.

De igual forma, el funcionario estatal detalló que el joven asesinado era estudiante de una escuela particular en Tuxtla Gutiérrez y que los resultados de la necropsia arrojaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación.