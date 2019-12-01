Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX

Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 12:32:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 20 de agosto del 2025.- Autoridades detuvieron a 13 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido en mayo en Calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto de 2025, en coordinación con instancias federales. Entre los capturados se encuentran tres sujetos señalados como autores materiales del ataque, además de otros implicados en la logística.

Brugada adelantó que este miércoles, a las 17:00 horas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina, ofrecerán detalles sobre las detenciones.

“Estos resultados son apenas el inicio de una investigación que continuará hasta llegar a la verdad y la justicia”, declaró la mandataria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Estaba recluido y le cumplimentan nueva orden de aprehensión por ultimar a una mujer en Zamora, Michoacán
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Iba en su camioneta cuando abrieron fuego en su contra en Zamora, Michoacán; fue trasladado a un nosocomio por sus propios medios
Más información de la categoria
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Alcalde de Piedras Negras escapa a escándalo por antidoping... vacacionando en hotel 5 estrellas en Las Vegas
Comentarios