Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 12:32:56

Ciudad de México, 20 de agosto del 2025.- Autoridades detuvieron a 13 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido en mayo en Calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto de 2025, en coordinación con instancias federales. Entre los capturados se encuentran tres sujetos señalados como autores materiales del ataque, además de otros implicados en la logística.

Brugada adelantó que este miércoles, a las 17:00 horas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina, ofrecerán detalles sobre las detenciones.

“Estos resultados son apenas el inicio de una investigación que continuará hasta llegar a la verdad y la justicia”, declaró la mandataria.