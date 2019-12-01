Cae presunto miembro de organización criminal de Tepito; es señalado por extorsión y venta de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:46:13

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), capturó a Irving “N”, presunto cabecilla de una organización criminal de Tepito, señalado por los delitos de extorsión y venta de estupefacientes en la capital del país.

Asimismo, los efectivos de seguridad detuvieron a una mujer que acompañaba a “El Irving”, líder de La Unión Tepito.

De acuerdo con información oficial, la detención de los sospechosos se dio en la calle Beethoven, en su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando los policías notaron a un sujeto que llevaba una pistola en la mano, por lo que los uniformados lo requirieron y llevaron a cabo una revisión de rutina.

Al sujeto le decomisaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, además de una gran variedad de sustancias ilícitas.

Entre lo asegurado se encontraron siete bolsas con la droga conocida como tusi, tres dosis de cocaína, un paquete con 35 gramos de crystal y 98 envoltorios de marihuana, así como un vehículo.