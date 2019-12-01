Cae presunto líder de célula dedicada al trasiego de armamento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 14:10:19
Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal logró la captura de Héctor Agustín “N”, presunto líder de una célula criminal dedicada al trasiego de armas.

El señalado está identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de un grupo criminal.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en un comunicado en redes sociales en el que detalló que el sujeto conocido como “El Cachorro” fue detenido como parte de 16 operativos de cateo en diferentes estados que dejaron un saldo 13 personas más detenidas.

Asimismo, el funcionario federal explicó que de los 14 detenidos, 10 cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y por acopio y tráfico de armas.

Además, indicó que los operativos se llevaron a cabo en Jalisco, Nayarit y el Estado de México, con la participación de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

