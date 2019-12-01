Cae presunto líder de banda dedicada al trasiego de estupefacientes en la CDMX; hay 3 cómplices detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:12:01

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a un hombre identificado como Felipe “N”, presunto líder de una banda dedicada al trasiego de estupefacientes en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, al norte de la capital.

Cabe señalar que, además del sujeto conocido como “El Gordo”, también fueron detenidos tres de sus presuntos colaboradores, en varios cateos en las delegaciones mencionadas.

Los operativos mencionados se llevaron a cabo en propiedades ubicadas en las colonias Popular Rastro, Bondojito y Guadalupe Insurgentes, en donde fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos sospechosos de pertenecer a una célula delictiva dedicada a la compra, venta y distribución de droga en la zona norte de la CDMX.

A los cuatro se les aseguraron:

200 dosis y 500 gramos de aparente metanfetamina

150 dosis de presunta cocaína

1.5 kilogramos de aparente cocaína en piedra

159 dosis de presunta mariguana

100 cartuchos útiles

dos armas de fuego

una báscula gramera

un teléfono celular

Los inmuebles fueron sellados y puestos bajo resguardo policial, en tanto que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.