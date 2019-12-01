Cae presunto líder de banda dedicada al trasiego de estupefacientes en la CDMX; hay 3 cómplices detenidos

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a un hombre identificado como Felipe “N”, presunto líder de una banda dedicada al trasiego de estupefacientes en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, al norte de la capital.
Cabe señalar que, además del sujeto conocido como “El Gordo”, también fueron detenidos tres de sus presuntos colaboradores, en varios cateos en las delegaciones mencionadas.
Los operativos mencionados se llevaron a cabo en propiedades ubicadas en las colonias Popular Rastro, Bondojito y Guadalupe Insurgentes, en donde fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos sospechosos de pertenecer a una célula delictiva dedicada a la compra, venta y distribución de droga en la zona norte de la CDMX.
A los cuatro se les aseguraron:
- 200 dosis y 500 gramos de aparente metanfetamina
- 150 dosis de presunta cocaína
- 1.5 kilogramos de aparente cocaína en piedra
- 159 dosis de presunta mariguana
- 100 cartuchos útiles
- dos armas de fuego
- una báscula gramera
- un teléfono celular
Los inmuebles fueron sellados y puestos bajo resguardo policial, en tanto que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.