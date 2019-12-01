Cae presunto líder criminal del Estado de México; lo acusan de delitos de fuero federal

Ecatepec, Estado de México, a 13 de septiembre 2025.- Personal de Seguridad federal informó sobre la detención de Alejandro “N”, presunto líder de una banda criminal que opera en el centro del país.

De acuerdo con información oficial, el sujeto, mejor conocido como “El Choko”, sería el líder de “La Chokiza”, y era buscado por delitos de delincuencia organizada, homicidio, extorsión, narcomenudeo y despojo.  

Asimismo, se dio a conocer que el sospechoso fue trasladado desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Edomex.

La captura del supuesto líder criminal se ejecutó durante una serie de cateos en la entidad mexiquense, que tuvo como resultado la detención de otras 12 personas vinculadas con “La Chokiza”.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad de México precisaron que las acciones fue resultado de distintos operativos coordinados entre la Seretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y autoridades locales.

