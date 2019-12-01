Cae presunto jefe de plaza de organización criminal de Michoacán; cobraría piso en Edomex

Cae presunto jefe de plaza de organización criminal de Michoacán; cobraría piso en Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:53:44
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Villa Guerrero, Estado de México, a 16 de marzo 2026.- Personal de seguridad estatal y federal capturó a Rodolfo “N”, presunto jefe de plaza de una organización criminal de Michoacán.

De acuerdo con información oficial, la detención del presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana, se dio como parte del Operativo Sur, en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México.

Según las autoridades, al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó huir pero fue alcanzado a la altura del paraje Las Cabañas.

En la revisión de rutina se le aseguraron presunta mariguana, dos radios transmisores, dos libretas con anotaciones, un cuchillo y una motocicleta con reporte de robo con violencia, de enero pasado.

Rodolfo “N” está señalado por delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación.  

Se le identificó como presunto jefe de Plaza de La Familia Michoacana en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle, sitios en los que se encargaba del cobro de piso a los comerciantes.

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