Ataque armado en una tenencia de Tangamandapio, Michoacán, deja una persona sin vida

Ataque armado en una tenencia de Tangamandapio, Michoacán, deja una persona sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:20:14
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Tangamandapio, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- Un saldo de una persona muerta fue el que dejó el ataque armado perpetrado por desconocidos en la tenencia indígena de La Cantera, en esta municipalidad.

Al respecto se supo con base en informes policiacos, que fue esta madrugada de lunes que sujetos desconocidos, fuertemente armados, arremetieron a tiros en contra de la sede de las oficinas de la Tenencia Comunal.

Como resultado del hecho criminal, una persona perdió la vida situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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