Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 08:31:40

Ciudad de México, 2 de octubre del 2025.- Agentes de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) detuvieron en Puebla a Antonio “N”, señalado como presunto implicado en el feminicidio de Alma Elena, joven encontrada sin vida el pasado 14 de agosto en una construcción de la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en Zempoala 104, durante una diligencia de la Policía de Investigación relacionada con una carpeta por desaparición forzada de personas cometida por particulares.

De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte de Alma Elena fue traumatismo craneoencefálico y de tórax.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Norte, donde quedó a disposición de las autoridades y ahí se definirá su situación jurídica.